André Silva, bailarino do Teatro Texas Ballet, vem à Brasília para ensinar dança

O bailarino brasileiro André Silva, do Texas Ballet nos Estados Unidos, desembarca em Brasília para um workshop especial no Teatro Nacional. Nos dias 22 e 23 de março, ele e o dançarino Ari Cordeiro oferecerão aulas de ballet clássico e contemporâneo. No dia 22, André dará uma aula exclusiva, seguida de uma apresentação para estudantes da rede pública. No dia 23, ocorrerão apresentações e aulas, destacando a fusão inovadora entre ballet e dança contemporânea. Os ingressos estão disponíveis na rede Sympla, com preços entre R$ 60 e R$ 185.



