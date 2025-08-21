Logo R7.com
Tempo seco no DF acende alerta para vacinação contra doenças respiratórias

No Distrito Federal, a umidade relativa do ar varia entre 12% e 20%, aumentando o risco de doenças respiratórias

DF no Ar|Do R7

No Distrito Federal, a umidade relativa do ar varia entre 12% e 20%, aumentando o risco de doenças respiratórias. A campanha de vacinação inclui vacinas contra gripe, COVID-19 e dengue disponíveis em postos da rede pública. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto. Além da vacinação, recomenda-se cuidados como evitar exercícios físicos em horários críticos e manter a hidratação adequada durante o período seco.

