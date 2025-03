Temporal em Taguatinga causa acidente com fiação elétrica e mulher leva choque após poste cair

Uma mulher foi eletrocutada na Avenida das Palmeiras em Taguatinga devido à queda de fios da rede de alta tensão durante um temporal. O incidente ocorreu por volta das 6h30. A vítima não sofreu ferimentos graves. Equipes da Neoenergia estão no local para restabelecer a energia e investigar as causas do rompimento dos fios. Apesar do solo ainda estar molhado, moradores da região podem estar sem abastecimento elétrico devido ao ocorrido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!