Decola Negócios: abertas as inscrições para curso gratuito de empreendedorismo no DF

Estão abertas as inscrições para o curso Decola Negócios. O curso é gratuito e consiste em cinco encontros que abordarão desenvolvimento de produtos, cálculo de custos, pesquisa de mercado, estratégias de vendas e organização financeira. As aulas ocorrerão entre 18 e 21 de agosto na Associação Comercial Industrial de Taguatinga, e as inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto pelo site: projetodecolanegocios.com.br. Além disso, após os encontros, os participantes terão 90 dias de monitoria e atendimento especializado para aplicar o conteúdo aprendido.



