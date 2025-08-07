Obras de reforma da piscina com ondas de Brasília avança

A piscina com ondas do Parque da Cidade em Brasília está em reforma, prometendo modernização e nostalgia. Segundo o subsecretário de esportes, Nivaldo Félix, com um investimento de R$ 18,2 milhões, as obras incluem um rio lento e uma nova área infantil. A sirene tradicional será mantida para segurança. Com a reabertura prevista para dezembro de 2026.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!