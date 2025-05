Terapia comunitária trabalha saúde mental de mães atípicas e cuidadoras de deficientes

Mães atípicas e cuidadoras de pessoas com deficiência podem participar do projeto "Cuidando de Quem Cuida" no Hospital Regional de Taguatinga (DF). O projeto oferece encontros mensais gratuitos com oficinas práticas e conversas com psicólogos.



Para participar, é necessário se inscrever por meio de um formulário divulgado nas redes sociais do grupo, @encontro_atípico_. O primeiro encontro ocorreu em março, durante o Mês da Conscientização ao Autismo, com o intuito de sensibilizar a população local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!