Tragédia em Valparaíso de Goiás: queda de paramotor mata capitão da aeronáutica

O capitão da aeronáutica Edmilson Galvão, de 56 anos, morreu após a queda de um paramotor às margens da BR-040, em Valparaíso de Goiás. Conhecido por sua cautela e por manter os equipamentos sempre revisados, ele era habilitado pela Federação de Paramotor do Distrito Federal. O presidente da Federação relatou que a decolagem seguiu os padrões, mas acredita-se que Edmilson tenha sofrido um mal súbito durante o voo.



O paramotor é semelhante ao parapente, mas não requer uma rampa para decolar, já que possui um motor que fornece propulsão, permitindo a decolagem de diversos locais. A segurança no esporte depende de equipamentos bem revisados e de treinamento adequado. "Apesar de não ser 100% seguro, é um dos esportes aeronáuticos mais seguros", afirmou o presidente da Federação. Ele destacou que, em casos de emergência, como panes mecânicas ou problemas com a asa, é essencial seguir protocolos e usar um paraquedas reserva.



