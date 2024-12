Trecho da EPIG está interditado a partir desta terça (3); entenda mudanças

O trânsito na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), entre o Viaduto Luiz Carlos Botelho Ferreira e o novo acesso ao Parque da Cidade, está parcialmente interditado para continuidade das obras do trecho 4, no sentido Taguatinga-Eixo Monumental. Durante a interdição, apenas a faixa da esquerda estará liberada para o tráfego, enquanto as faixas do meio e da direita serão bloqueadas. A medida visa garantir a segurança dos trabalhadores e motoristas, enquanto a concretagem da via e a construção das fundações dos novos viadutos seguem em andamento.