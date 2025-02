Três pessoas são presas após roubo de carro em Samambaia (DF)

Três pessoas foram presas em Samambaia (DF) após o roubo de um carro na quadra 108. Dois homens abordaram a vítima em uma moto e levaram o carro. A vítima rastreou seu celular que estava no veículo, levando a polícia a localizar os criminosos na quadra 1033. No local, foram apreendidos uma pistola, um revólver, munição intacta, coletes balísticos, um bloqueador de sinal e uma motocicleta com placa clonada. Todos os detidos foram levados para a delegacia.