Valparaíso de Goiás: cratera próxima a BR-040 compromete abastecimento de água e causa preocupações

Moradores de Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, enfrentam dificuldades no abastecimento de água devido a uma cratera que se formou após a ruptura de um cano em um terreno particular. O incidente, que dura quase 48 horas, afeta residências e comércios. Segundo relatos, a erosão no local existe há mais de 15 anos, e os proprietários não cumpriram acordos para a recuperação da área. A prefeitura está em processo de ações judiciais para responsabilizar o proprietário e resolver a situação. Um leilão está previsto para arrecadar fundos para um plano de recuperação de áreas degradadas. Enquanto isso, a Saneago afirma que está normalizando o abastecimento, mas moradores ainda relatam falta d'água. Depoimentos de residentes, como Zelma e Dilmar, destacam o impacto da situação, enquanto Bruce relembra o momento da explosão que causou a cratera. A comunidade permanece apreensiva quanto à segurança e à resolução do problema.



