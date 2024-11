Veja a íntegra do DF no Ar desta quarta-feira (20)

A edição do DF no Ar desta quarta-feira, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, traz uma programação especial e gratuita do governo do Distrito Federal em homenagem à data. Entre os destaques, a Defensoria Pública do DF discute a importância do dicionário antirracista, um recurso fundamental para promover a conscientização e a educação contra o racismo. Além disso, a comunidade Boa Esperança, localizada em Ceilândia Norte, faz um apelo por ajuda, enquanto moradores da Área Rural relatam uma preocupação crescente com uma cratera que não para de aumentar. O buraco, que já está afetando a estrada usada pelos ônibus escolares, representa um grande risco para a segurança dos residentes e estudantes da região. Por fim, o programa também traz informações úteis sobre o que abre e o que fecha durante o feriado nacional desta quarta-feira (20), ajudando os cidadãos a se programarem para o dia.