Veja a íntegra do DF no Ar desta quinta-feira (28)

Na edição desta quinta-feira (28) do DF no Ar, confira que o Detran-DF iniciou a Operação Boas Festas 2024 para reforçar a fiscalização no trânsito durante as festas de fim de ano. Em Formosa (GO), Entorno do DF, um caso de injúria racial envolvendo uma jornalista e um colega de trabalho viralizou nas redes sociais, e a polícia investiga as denúncias. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quarta-feira (27) que trabalhadores com salário de até R$ 5.000 estarão isentos do Imposto de Renda, medida que promete impacto significativo na economia do país.