Veja a íntegra do DF no Ar desta terça-feira (19)

Nesta edição do DF no Ar, confira os principais destaques: o velório de Eduardo Costa Macêdo, de 15 anos, ocorre nesta terça-feira (19), após o adolescente falecer ao levar um choque em um poste no Centro Olímpico de Santa Maria (DF). Também saiba o que fazer em caso de ataques de abelhas, após dois incidentes registrados na segunda-feira (18), quando duas pessoas foram hospitalizadas. E ainda, o Projeto Bombeiro Mirim está com inscrições abertas, oferecendo uma oportunidade para jovens aprenderem sobre cidadania, responsabilidade e cuidados com o próximo.