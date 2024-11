Vizinhos trocam agressões devido a som alto em Ceilândia

Um comerciante desferiu um tapa no rosto de uma vizinha e foi agredido pelo marido dela, no Condomínio Privê de Ceilândia. A briga teria ocorrido devido a som alto. Câmeras de segurança registraram a violência. Mas, segundo uma das vítimas, as agressões ocorreram não só por meio de tapas e socos, mas de palavras: ela denuncia ter sofrido injúria racial.



As imagens mostram a mulher no quintal da própria casa, discutindo com o dono de uma distribuidora de bebidas localizada ao lado. Em seguida, o marido dela se aproxima. A discussão fica acalorada, até que o comerciante dá um tapa no rosto da vizinha. O companheiro da vítima revida com um soco e derruba o agressor.



A mulher registrou boletim de ocorrência em uma delegacia, que investiga o caso. Além do tapa, ela alega que o comerciante a chamou de “macaca” e a mandou ir “morar no mato”.