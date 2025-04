Voluntários ajudam contribuintes no preenchimento da declaração do Imposto de Renda

O projeto "Declare Fácil" foi anunciado como uma ajuda para contribuintes de baixa renda que precisam enviar a declaração do imposto de renda. A Receita Federal e o Conselho Regional de Contabilidade no Distrito Federal oferecem um plantão todas as sextas-feiras para esclarecer dúvidas sobre o preenchimento.



Desde o início do mês a declaração pré-preenchida foi disponibilizada para os contribuintes. A obrigação de declarar este ano é para rendimentos anuais acima de R$ 33.888 e inclui microempreendedores individuais (MEIs). O prazo final é 30 de maio.



