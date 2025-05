Zoológico de Brasília e Sesc oferecem atividades gratuitas no Dia do Trabalhador

No feriado do Dia do Trabalhador, o Zoológico de Brasília , em parceria com o Sesc, oferece entrada gratuita e diversas atividades para todas as idades. Segundo Walisson Couto, diretor-presidente do zoológico, o programa é lazer para todos e inclui brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro e conscientização ambiental.



Gustavo Beier, gerente de esporte e lazer do Sesc DF, destaca que essa é "a mistura perfeita de consciência ambiental e diversão". O Projeto Sesc + Zoo acontece duas vezes por ano, proporcionando uma experiência única para as famílias de Brasília.



