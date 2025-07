Zoológico de Brasília será reaberto com medidas de segurança reforçadas

O Zoológico de Brasília reabrirá na próxima segunda-feira, após mais de um mês fechado devido a precauções contra a gripe aviária. Embora não haja novos casos, medidas de desinfecção continuam e novos EPIs foram adquiridos.



Inspeções ocorreram em áreas ao redor para garantir segurança biológica. Visitantes não precisarão seguir procedimentos especiais, apenas funcionários em contato direto com os animais. Durante julho, o zoológico abrirá todos os dias, com entrada a R$ 10 a inteira e R$ 5,60 a meia-entrada, e gratuita aos domingos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!