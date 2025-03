Zoonoses faz feira de adoção de pets neste sábado no Noroeste

A Diretoria de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde organiza uma feira de adoção de pets resgatados neste sábado (15), das 10h às 15h30. Serão disponibilizados 75 cães e dois gatos, todos vacinados e, em alguns casos, já castrados. Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar documento de identidade e assinar um termo de posse responsável. Leve coleira com guia ou caixa de transporte para buscar o animal. O evento ocorrerá na gerência de vigilância ambiental da Zoonose, situada no setor de habitações coletivas do Noroeste, trecho 2, próximo ao Hospital da Criança de Brasília .



