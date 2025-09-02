90 dias de privatização da Rodoviária do Plano Piloto; veja o que mudou

Após três meses da privatização da Rodoviária do Plano Piloto, diversas mudanças são percebidas por quem passa por lá. O consórcio, responsável pela gestão por 20 anos desde a assinatura do contrato em 1º de junho, investiu mais de R$ 120 milhões em melhorias. Foram instaladas escadas rolantes, um Centro de Controle Operacional com câmeras integradas à Secretaria de Segurança Pública, além de bebedouros públicos e uma sala multissensorial. A segurança também foi reforçada, permitindo que as pessoas circulem com mais tranquilidade, como relata Tiago, comerciante do local há 15 anos.



Entretanto, a privatização dos estacionamentos próximos ao terminal gerou críticas devido ao preço, que varia entre R$ 7 e R$ 12 por hora. "Para nós, comerciantes, o acordo está bom, mas para os usuários, os preços espantam os clientes", comenta um comerciante. Ainda assim, muitos aprovam as melhorias, destacando a organização e limpeza do espaço.



