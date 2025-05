Abrigo na Asa Sul, em Brasília, é montado para receber pessoas em situação de rua

O GDF (Governo do Distrito Federal) inaugurou um abrigo emergencial na quadra 907 da Asa Sul para apoiar pessoas em situação de rua durante o frio. Coordenada pela Casa Civil e a Sedes, com a Defesa Civil e a Secretaria de Educação, a iniciativa oferece 110 vagas diárias, sem necessidade de inscrição. Aberto das 19h30 às 6h, o abrigo proporciona refeições, agasalhos e banho quente. Famílias têm um espaço reservado para maior proteção.



