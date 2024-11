Advogado que sofreu fraturas no rosto ao cair em calçada diz que pretende buscar justiça

O advogado Luiz Afonso de Medeiros disse que pretende buscar justiça após ter sofrido fraturas no rosto e ferimentos ao tropeçar e cair em calçada que está em condições precárias, na quadra 108/109 Sul, em Brasília. Moradores e pedestres que circulam pela região do Plano Piloto reclamam da situação das estruturas, que estão deterioradas, irregulares e cheias de buracos. Em algumas, também há desnível, além de concreto quebrado e raízes de árvores que crescem pelo local.



O problema vai além das áreas nobre como as asas Sul e Norte, outras regiões administrativas também sofrem com calçadas destruídas. Na quadra 14 de Sobradinho, por exemplo, há estruturas quebradas, com rachaduras por toda a extensão.