Além dos Ipês: os Flamboyants também brilham na natureza de Brasília

A primavera avança e as chuvas ficam frequentes e assim a capital do país se enfeita com a beleza dos flamboyants. Ainda que sem a mesma popularidade dos ipês, estas árvores que vieram de Madagascar, na África, encantam com suas flores alaranjadas e vermelhas, e com suas copas exuberantes. Conheça um pouco mais dessa árvore que enfeita o DF.