Alerta: em seis meses, 14 clínicas foram fechadas por irregularidades no Distrito Federal

De janeiro a junho deste ano, 14 clínicas de estética no Distrito Federal foram interditadas por irregularidades graves, superando as 9 do mesmo período do ano passado. As vistorias da Secretaria de Saúde identificaram falta de licenciamento, ambientes inadequados e produtos com validade expirada.



A biomédica Melissa Brum aconselha: "Avalie a clínica e a habilitação do profissional. Observe a higiene e a segurança do local." Pollyana, vítima de um procedimento malsucedido, sofreu deformidade facial após uma correção no nariz que resultou em um desvio estético.



