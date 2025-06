Anuário de Segurança Pública do DF destaca redução de homicídios

O governo do Distrito Federal lançou o primeiro Anuário de Segurança Pública, destacando dados sobre crimes violentos, como homicídios e latrocínios. A taxa de localização de desaparecidos no DF alcançou 98% em 2024. O índice de homicídios foi de 6,8 a cada 100 mil habitantes, abaixo da média nacional. Segundo o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, o documento é baseado em dados transparentes e serve para direcionar ações contra o crime.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!