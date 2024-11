Aplicativo que ajudará agentes no combate à dengue está em fase final de desenvolvimento

A SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) vai ganhar um novo aliado da tecnologia para auxiliar no combate à dengue na capital do país. Um novo aplicativo que visa facilitar o acesso a informações sobre focos do mosquito está em fase final de desenvolvimento.



A plataforma e-Visita Endemias vai substituir os formulários em papel e armazenará dados referentes à arbovirose. O processo deve facilitar outras ações do governo do DF, principalmente na criação de políticas de combate à doença.