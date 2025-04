Justiça bloqueia bens e suspende atividades de empresa de depilação a laser após denúncias

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 28 milhões em bens e valores de uma empresa de depilação a laser e do sócio administrador. Os serviços da empresa foram suspensos, incluindo vendas de novos pacotes e presença nas redes sociais.



A decisão atende ao pedido do Ministério Público do Distrito Federal após mais de 37 mil reclamações contra a empresa, destacando que mais de 13 mil não receberam resposta. O MPDFT acusa a empresa de suspender atendimentos sem reembolsar consumidores e de realizar vendas enganosas. A Justiça também ordenou a apresentação de relatórios sobre contratos ativos e valores a reembolsar, além de um comunicado oficial da empresa.



