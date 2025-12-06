Após três meses, mais de 100 alunos voltam de intercâmbio no Reino Unido

Mais de 100 estudantes da rede pública chegaram do intercâmbio no Reino Unido após participarem do programa Pontes para o Mundo. As famílias foram receber os alunos, que ficaram três meses fora na primeira edição do projeto.



Para participar, os alunos precisaram de boas notas e frequência e também fizeram uma prova de inglês. A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, destacou o quanto o programa foi importante. O governador Ibaneis Rocha também recebeu os adolescentes e garantiu que o programa deve crescer ainda mais no próximo ano.