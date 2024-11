Aprenda a transportar o pet no carro em segurança e conforme as regras de trânsito

O transporte de pets em automóveis pode transformar a viagem em pesadelo, se estiver em desacordo com as normas de trânsito. E o Detran-DF está de olho nos infratores. Pensando em conscientizar a população e prevenir acidentes, o órgão produziu um livro educativo voltado para pessoas de todas as idades. Inclusive, as crianças.



A história é da Alice e dos três bichinhos dela – um passarinho, um gato e um cachorro. A menina está no processo de aprendizado sobre o transporte correto dos pets em automóveis. Assim, ela se conscientiza e pode multiplicar o conhecimento, sobre como evitar, por exemplo, uma cena proibida, apesar de comum: cachorro ou gato com a cabeça fora do veículo em movimento.



Quem desobedece às regras está sujeito a pena. O CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê multa de R$ 130 para condutores que carregam cachorro ou gato no colo. A infração, considerara média, implica 4 pontos na carteira.