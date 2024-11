Assista à íntegra do DF Record desta sexta-feira (15)

O DF Record desta sexta-feira (15) mostra a reclamação dos moradores de Samambaia Norte que estão há cerca de 15 dias se sentindo inseguros com a falta de iluminação pública na região. Também, traz as últimas informações sobre a investigação do ataque na Praça dos Três Poderes. Nos Bastidores da Política, o jornalista político Vladimir Porfírio comenta o projeto de lei que proíbe celulares nas escolas. E no quadro Programe-se, os brasilienses conferem as melhores dicas para o fim de semana na capital.