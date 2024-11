Assista à íntegra do DF Record desta terça-feira (15)

Mãe descobre que filha está dependente de medicamento e polícia desmonta venda ilegal, suspeito de disparar contra pessoas no bar é preso, governo adia decisão sobre retorno do horário de verão, Brasil enfrenta o Peru no Mané Garrincha nesta terça-feira, projeto estimula aumento da competitividade de empresas para conquistarem mercado externo. E ainda: entenda a privatização da Rodoviária do Plano Piloto.