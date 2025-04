Banco Central anuncia Pix parcelado; saiba como deve funcionar

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, anunciou que em setembro será lançado o Pix parcelado, que funcionará como um empréstimo pessoal, com o vendedor recebendo o valor total da transação. Em outubro, um novo sistema permitirá que vítimas de golpes pelo Pix contestem transações fraudulentas diretamente pelo aplicativo bancário. Entre os adeptos da nova modalidade está o Sr. Ronan, que vê o Pix parcelado como uma inovação vantajosa, comparando-a ao parcelamento no cartão. Contudo, um casal alertou sobre os riscos dos juros cobrados e a possibilidade de armadilhas financeiras.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!