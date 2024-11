Bastidores da Câmara Legislativa: Orçamento do DF para 2025 será discutido em novembro

A audiência pública sobre o Orçamento do Distrito Federal para 2025 foi marcada para o dia 6 de novembro, na Comissão de Orçamento da Câmara Legislativa. Os deputados distritais terão que votar até o último dia de trabalho, antes do recesso.



O comentarista político Vladimir Porfírio aponta que a Lei Orçamentária chama a atenção pela expectativa de uma receita de impostos 9% maior para 2025. A conta deve pagar por despesas de investimentos e prestação de serviços públicos, até o limite de R$ 66,6 bilhões, recebidos pelo Governo do Distrito Federal com a arrecadação de impostos e transferências constitucionais.



Segundo Porfírio, o relator do Orçamento, deputado Eduardo Pedrosa (União Brasil), antecipou que vai garantir a previsão de aumento salarial para os mais de 6 mil educadores sociais do DF. Ele também confirmou que um trabalho de reserva de dinheiro para demandas urgentes, como a contratação de novos policiais militares, já está sendo feito. Além da segurança, saúde e educação, constarão na lista de prioridades a serem discutidas na Comissão de Orçamento mais cinco novas unidades de saúde, além de investimento na alimentação para estudantes, detentos e obras para o programa Pró-Moradia.