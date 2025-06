Bastidores da Política: pesquisa revela favoritos ao Buriti e Senado no DF para 2026

A recente pesquisa sobre a eleição no Distrito Federal mostra Celina Leão liderando a corrida ao governo. No Senado, Michelle Bolsonaro e Ibaneis Rocha são favoritos. A esquerda, com candidatos como Ricardo Cappelli (5,5%) e Leandro Grass (9,8%), enfrenta dificuldades.



Fred Linhares também se destaca entre os conservadores, ao lado de nomes como Eduardo Pedrosa e José Roberto Arruda, que enfrenta impedimento judicial. Erika Kokay e Leila do Vôlei têm 24% e 29,7% nas intenções de voto, respectivamente.







