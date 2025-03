Bastidores: decisão judicial inocenta Celina Leão e impacta política em Brasília

A decisão judicial que inocentou a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e outros deputados é vista como uma vitória nos tribunais. O desembargador Osvaldo Tovani afirmou que as acusações não apresentaram provas consistentes. Celina Leão comentou sobre sua carreira de 25 anos sem condenações e destacou que a vida pública é vulnerável a acusações infundadas. A investigação teve origem na instalação de uma CPI pela então presidente da Câmara Legislativa para apurar irregularidades na Saúde pública durante o governo de Rodrigo Rolemberg, influenciando a imagem do antigo governador.



