Bastidores: disputa para o Senado em 2026 agita articulação política no DF

Restam quase dois anos para as eleições políticas de 2026, mas as movimentações já agitam o cenário político do Distrito Federal. Isso porque, no próximo pleito, o Senado renovará dois terços dos parlamentares: ou seja, os dois candidatos mais votados no DF assumirão mandato. A disputa promete colocar frente a frente figuras antigas e atuais da política em Brasília. Quem conta os bastidores é o jornalista Vladimir Porfírio. Confira.