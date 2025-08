Biblioteca Lívia Barros é fechada pela Defesa Civil devido a problemas estruturais

A Biblioteca Lívia Barros, no Riacho Fundo 1 (DF), foi fechada pela Defesa Civil devido a fiações elétricas expostas, infiltrações e degradação da estrutura. Segundo Carlos, presidente do projeto Amigos da Biblioteca, o descaso levou à situação atual, com riscos de choque elétrico e instalação desgastada.



A administração regional afirma que a biblioteca permanecerá fechada até que as obras sejam concluídas e que um novo local para leitura está sendo procurado. Renildo, frequentador da biblioteca, deseja a construção de um novo prédio, destacando a necessidade de reformas duradouras.



