Brasileiros endividados com bancos podem ter até 97% de desconto no pagamento à vista de dívidas

Cerca de 35 milhões de brasileiros enfrentam inadimplência. Para ajudar na quitação dessas dívidas, a Serasa e mais de 40 bancos lançaram o mutirão de negociação, que ocorrerá até 30 de junho, oferecendo opções de renegociação tanto online quanto presenciais.



No Distrito Federal, 1,3 milhão de pessoas estão endividadas, com o cartão de crédito sendo um dos maiores problemas. Entre os canais de atendimento da Serasa estão o aplicativo móvel, sites, WhatsApp e telefone. Ângelo, que quase perdeu o cartão, atualmente controla os gastos com uma planilha, enquanto Maria Perpétua conseguiu renegociar suas dívidas parcelando os débitos.



