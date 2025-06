“Brasília 65 Anos”: filme de Walther Neto dá voz aos heróis que ergueram a capital

O documentário “Brasília 65 Anos – do Sonho ao Concreto: Heróis Anônimos" foi apresentado na Praça dos Três Poderes, homenageando os trabalhadores que ajudaram a erguer a capital. A obra de 73 minutos, dirigida por Walther Neto, resgata as vozes dos pioneiros e candangos.



O evento também incluiu uma exposição de fotografias e documentos da época. Kadu Niemeyer, neto do arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou Brasília, compartilhou suas memórias: "Toda a obra do meu avô que eu entro para visitar é uma emoção muito grande".



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!