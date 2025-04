Brasília completa 65 anos com mudanças tecnológica e troca gradativa da frota de carros

Brasília, celebrando seus 65 anos, testemunha uma evolução na sua frota automotiva, com foco crescente em veículos elétricos. A cidade, famosa por suas largas avenidas desde os anos 60, vive uma transformação com 15.663 novos veículos eletrificados vendidos no último ano, um aumento de 151%.



Já em terceiro lugar no Brasil em pontos de carregamento, Brasília se destaca por sua infraestrutura robusta: 397 carregadores do tipo all-box e 91 de recarga rápida. Esta modernização reflete a paixão dos brasilienses por carros e a busca por economia e sustentabilidade.



