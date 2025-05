Brasília tem o primeiro hospital especializado no tratamento de animais silvestres

O Hospital de Fauna Silvestre em Taguatinga é o primeiro do Brasil especializado no cuidado de animais silvestres. Araras, lobos-guará e capivaras, muitas vezes atropeladas, são tratadas no local.



Em parceria com o Instituto Brasília Ambiental, o hospital atende cerca de 180 animais por mês, com casos que incluem ataques de animais domésticos e colisões. Desde 2020, mais de 5.300 atropelamentos foram registrados no Distrito Federal. No DF, motoristas são obrigados a prestar socorro, sob pena de multa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!