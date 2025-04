Carro colide com poste energizado e motorista é orientado a não sair do veículo

Na manhã desta quarta-feira (23), no Cruzeiro (DF), um carro branco colidiu com um poste de energia. O impacto derrubou o poste, que permaneceu energizado sobre o veículo. O motorista, de 37 anos, seguiu a orientação de permanecer dentro do carro até a chegada da concessionária de energia. Após o desligamento da rede elétrica, ele foi resgatado sem ferimentos pelos bombeiros.



