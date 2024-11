Casa em Taguatinga é arrombada e furtada em dois dias consecutivos

Moradores de Taguatinga Sul, no Distrito Federal, reclamam de insegurança depois de casos recentes de furtos na região. Dois criminosos invadiram e furtaram uma casa em reforma na QSD 4, em dois dias consecutivos. Câmeras registraram os momentos que os ladrões entraram e saíram do lugar com diversos eletrodomésticos, eletrônicos, objetos pessoais da família e materiais de construção, nos dias 22 e 23 de novembro. A proprietária da residência diz que ainda tem esperança em recuperar os bens roubados e espera que a justiça seja feita e os autores do crime sejam presos.