Gás de cozinha passa por reajuste no DF e vai ficar R$ 10 mais caro a partir desta terça-feira (6)

No Distrito Federal, o gás de cozinha ficará mais caro a partir desta terça-feira (6), com um aumento de cerca de R$ 10. Atualmente, o preço médio é de R$ 100, 77. Este será o terceiro aumento do ano, justificado pela nova política comercial da Petrobras, que realiza leilões mensais para parte do volume de gás ofertado. O sindicato das empresas transportadoras e revendedoras de GLP destaca que o impacto do aumento pode variar conforme a região do DF.



