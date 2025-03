Caso Louise: preso por matar estudante da UnB em 2016 está foragido

Vinícius Neres está foragido do Centro de Progressão Penitenciária da Papuda. Ele confessou ser o autor do homicídio da estudante Louise Ribeiro em março de 2016 na Universidade de Brasília. Com pena de 23 anos em regime semiaberto, ele tinha autorização judicial para trabalhar durante o dia e retornar à unidade prisional, mas não se apresentou. Informações podem ser repassadas pelos números 190 e 197.



