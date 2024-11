Chuva inunda clínicas e causa desabamento de teto na Asa Sul

A fortes chuvas causaram estragos no DF, nesta quarta-feira (16). A água atingiu consultórios médicos de três prédios no Setor Hospitalar Sul, desceu pelo teto, inundou três clínicas e assustou os funcionários. Um desses trabalhadores gravou a cena.



A água desceu por lustres e luminárias, depois que se acumulou no forro, e causou o desabamento de parte do teto. Segundo a proprietária de uma das clínicas, o problema é recorrente e ocorre devido à falta de manutenção. O administrador do prédio alegou que a inundação se deve ao entupimento da tubulação de águas pluviais e disse que vai acionar o seguro.