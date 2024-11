CLDF aprova 23 projetos, incluindo indenização obrigatória para vítimas de violência doméstica

A Câmara Legislativa do DF aprovou 23 projetos de lei, com destaque para a proposta que obriga agressores de violência doméstica a indenizar as vítimas pelos custos de tratamento e outros prejuízos. A medida tem caráter educativo e busca garantir a dignidade das mulheres. O ritmo acelerado das aprovações foi resultado de um acordo entre os deputados, que ainda devem analisar outros projetos importantes antes do recesso.