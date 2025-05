CLDF contorna crise na CPI do Rio Melchior e retoma investigações sobre poluição

O esforço concentrado da mesa-diretora da CLDF (Câmara Legislativa do Distrito Federal) debelou a crise interna na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Rio Melchior, permitindo a continuidade das investigações. A comissão já conduziu cinco reuniões e aprovou 53 requerimentos relativos à apuração da poluição das águas.



O relator, deputado Iolando Almeida (MDB), reconheceu a necessidade de visitas técnicas ao local para compreender melhor a situação. A presidente da CPI, deputada Paula Belmonte, explicou que representantes de órgãos envolvidos acompanharão as vistorias, que serão registradas pela TV da CLDF.



