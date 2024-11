Clima de campanha esquenta em Brasília com novos nomes na disputa pelo Palácio do Buriti em 2026

O clima de campanha já tomou conta da classe política de Brasília. Neste intervalo de 15 dias após as eleições municipais, ao menos quatro novos nomes foram colocados na mesa, todos com os olhos voltados ao cargo atualmente ocupado pelo governador Ibaneis Rocha. Além de Eduardo Pedrosa e Bia Kicis, representantes do campo conservador, que têm Celina Leão como favorita, surge agora a novidade do lançamento da deputada Érika Kokay. Ela começa a desenhar uma possível aliança entre o PT e o PSOL no DF, alinhando-se com o campo político de Ricardo Cappelli, recentemente oficializado como pré-candidato do PSB em uma proposta de união progressista.

À medida que novos nomes surgem a cada dia para disputar o governo do DF em 2026, também aumentam as tensões ideológicas em torno dessas candidaturas. A disputa promete ser intensa, e, como já é de praxe, as diferenças políticas entre os candidatos podem acirrar ainda mais os ânimos.