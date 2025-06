Com aulas suspensas, greve dos professores no DF afeta rotina de pais e alunos

A greve dos professores no Distrito Federal levou à suspensão de aulas, impactando a rotina de pais e estudantes nesta segunda-feira (2). Aline Rocha, mãe do pequeno Levi, de 1 ano e 1 mês, enfrenta desafios em cuidar da casa e assegurar o desenvolvimento do filho. Outra mãe, Aline Alves, se preocupa com o aprendizado de seus três filhos.



Fernando Alves, de 18 anos, se prepara para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e teme prejuízos no conteúdo. O GDF (Governo do Distrito Federal) tomou medidas legais contra a greve, considerada abusiva pela Secretaria de Educação. Os professores reivindicam 19,8% de reajuste salarial e reestruturação do plano de carreira.



