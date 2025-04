Comissão da CLDF aprova criação de agência para administrar concessão da rodoviária do Plano Piloto

A Comissão de Fiscalização, Governança e Transparência e Controle da Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou um projeto para criar uma agência reguladora da concessão do terminal rodoviário do plano piloto. A agência, cuja criação ainda depende de aprovação plenária, regularizará a gestão em transição para o consórcio vencedor da licitação por 20 anos. Entre suas funções estão esclarecer taxas de ancoragem e ajustes tarifários, conforme alegações dos deputados sobre lacunas no acordo inicial.



